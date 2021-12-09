Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 195 can kaybı ve 19 bin 696 yeni vaka /09 Aralık 2021 22:18

Türkiye'de 195 can kaybı ve 19 bin 696 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz" ifadelerine yer verdi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,  Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Türkiye'nin 9 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de 195 can kaybı ve 19 bin 696 yeni vaka Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Meclis’te yumruklu kavga!

Meclis’te yumruklu kavga!

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:41:47