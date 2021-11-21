Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 195 yeni can kaybı ve günlük 21 bin 177 vaka /21 Kasım 2021 19:59

Türkiye'de 195 yeni can kaybı ve günlük 21 bin 177 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 21 Kasım verilerine göre, 350 bin 163 test yapıldı.

Son 24 saatte, 21 bin 177 yeni vaka tespit edildi. 34 bin 290 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 195 kişi hayatını kaybetti.

59 İLE ÖNEMLİ VURGU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65'in altında kalan 8, %80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir” dedi.

Türkiye'nin 21 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  

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