Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 196 yeni can kaybı ve günlük 28 bin 370 vaka /10 Ekim 2021 20:47

Türkiye'de 196 yeni can kaybı ve günlük 28 bin 370 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 772 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 196 kişi hayatını kaybetti.

KOCA'DAN AÇIKLAMA

Salgın tablosu konusunda sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu ifadeleri kullandı:

“Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!"

Türkiye'nin 10 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 

 

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