Samanyolu Haber /Sağlık / Türkiye'de 2. doz aşı yapılan kişi sayısı 10 milyon 808 bin oldu /16 Mayıs 2021 13:16

Türkiye'de 2. doz aşı yapılan kişi sayısı 10 milyon 808 bin oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ikinci doz aşı yapılan kişi sayısı 10 milyon 808 bin 803'te kaldı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı, Coronavirus (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarını açıkladı. Buna göre aşı yapılan kişi sayısı dün gece saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı’nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Mayıs saat 23.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 925 bin, ikinci doz aşı 10 milyon 808 bin 803 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 25 milyon 733 bin 803 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 530 bin 938, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 722 bin 25 toplamda 4 milyon 252 bin 963, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 209 bin 229, ikinci doz aşı sayısı 875 bin 59 toplamda 2 milyon 84 bin 288, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 12 bin 677, ikinci doz aşı sayısı 748 bin 37 toplamda 1 milyon 760 bin 714 doz olarak kayıtlara geçti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de 2. doz aşı yapılan kişi sayısı 10 milyon... Sonraki Haber >>

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

"Yalancı A Haber, doğru haber yap"

Köprüye "128 milyar dolar nerede?" pankartı asıldı

Köprüye

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı

Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:49:43