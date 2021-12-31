Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 2 doz Sinovac işe yaramayınca 5'inci doz aşılama başladı /31 Aralık 2021 17:36

Türkiye'de 2 doz Sinovac işe yaramayınca 5'inci doz aşılama başladı

2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı. Özellikle sağlık çalışanları bu kapsama giriyor. Son olarak Omicron varyantının dünyada yayılmasıyla birlikte hatırlatma dozunun yapılması için bekleme süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüştü.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yeniden artışa geçti. Önceki gün açıklanan koronavirüs vaka tablosundaki yükseklik korkuttu, vaka sayısı 40 bine yaklaştı. 31 Aralık 2021 tarihinde 139 can kaybı yaşanırken, 39 bin 681 de yeni vaka tespit edildi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bugün yaptığı açıklamada, İstanbul'daki vaka artış hızının yüzde 500 olduğunu belirtti. Koca, İstanbul'da 4 bin olan vaka sayısının bir hafta içerisinde 20 bin 500'e çıktığını açıkladı.

5. DOZ RANDEVULARI AÇILDI

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Sağlık Bakanlığı'ndan da dikkat çeken bir adım geldi. Bakanlık, daha önce 2 doz Sinovac, 2 doz da BioNTech aşısı yaptıran yurttaşların 5. doz aşı randevularını açtı. Bu şartları sağlamış olan yurttaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aile hekimleri ya da hastanelerden aşı randevusu alabilecek.

Özellikle sağlık çalışanları bu kapsama giriyor. 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech olanlar beşinci doz randevusu alabiliyor.

Omicron varyantının dünyada yayılmasıyla birlikte hatırlatma dozunun önemi bir kez daha anlaşılmış ve bekleme süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüştü.

BUGÜNE KADAR 131 MİLYON 134 BİN 774 DOZ AŞI UYGULANDI

Önceki gün açıklanan verilere göre 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,66 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 134 bin 774 doza yükseldi.

EN YÜKSEK AŞILAMA ORANI ORDU, OSMANİYE VE AMASYA'DA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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