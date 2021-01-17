Türkiye'de 2 milyon kişi borsada

Koronavirüs pandemisinden dolayı alınan karantina önlemleri hem dünya genelinde hem de Türkiye’de borsalara ilgiyi artırdı.







Bloomberg HT’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine dayandırdığı haberine göre, Türkiye'de hisse senedi yatırımcısı sayısı 2 milyonu aşarak, 15 Ocak itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı toplam 2 milyon 2 bin 873 kişiye ulaştı. Geçen yılın başından bu yana 786 binin üzerinde yeni yatırımcı hisse senedi piyasasına dahil oldu.





31 Aralık 2019 ve 15 Ocak 2021 tarihleri arasında pay senedi yatırımcı sayısındaki artış oranı yüzde 65 oldu.





2 milyon 2 bin 873 toplam tekil yatırımcı sayısının 1 milyon 990 bin 756’sı yerli, 12 bin 117’si yabancı yatırımcılardan oluşuyor. Yerli yatırımcı grubunun 1 milyon 984 bin 142’si bireysel, 6 bin 614’ü kurumsal yatırımcılardan oluşurken yabancı yatırımcıların dağılımında 9 bin 309 bireysel, 2 bin 808 kurumsal yatırımcı bulunuyor.





Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi 2020 yılında yüzde 29 yükseldi.