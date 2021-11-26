Türkiye'de 201 yeni can kaybı ve günlük 24 bin 2 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 229 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.





BAKAN KOCA’DAN MUTASYON UYARISI





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor” dedi.





Türkiye'nin 26 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







