Türkiye'de 2019’da kayda giren işkence başvuru sayısı 2634

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2019 yılına ait hak ihlalleri raporu hazırladı. Türkiye’de yaşanan insan hakkı ihlallerine ilişkin raporda çarpıcı veriler var.





Geçtiğimiz yıl toplam bin 474 kişi işkence gördüğü için başvuruda bulundu. Cezaevlerinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını söyleyenlerin sayısı ise bin 160. Tanrıkulu, “Gösteri ve yürüyüşlerde gözaltına alınırken ters kelepçeye uğrayan ya da kötü muamele de bulunanlar ancak şikayet etmeyenler düşünüldüğünde rakam çok daha korkunç” diyor.





CHP İstanbul Milletvekili CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından hazırlanan 2019 yılı yaşam ve hak ihlali raporunda Türkiye’de işkence ve kötü muameleye dair ciddi kayıtlar sunuyor. Rapora göre, 2019’da toplam bin 474 kişi işkence gördüğüne dair başvuruda bulundu. Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele gördüğünü söyleyenlerin sayısı ise bin 160.









Yani, 2 bin 634 kişi başvuruda bulunmuş. Raporda toplantı ve gösterilerde dövülerek, gaz sıkılarak, ters kelepçe takılarak gözaltına alınanlar işkence gördüğü halde suç duyurusunda bulunmayanlar dikkate alındığında gerçek sayının bu rakamın çok daha üzerinde olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise 31.





530 KİŞİ SİLAHLI ÇATIŞMADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Rapora göre, yargısız infaz, dur ihtarı, rastgele ateş açma olayları sonucu geçtiğimiz sene 16 kişi hayatını kaybetti. Silahlı çatışmalarda ölen insan sayısı ise 530. ‘Yasa dışı örgüt üyesi’ diyerek kayda geçen ölüm sayısı 390. Silahlı çatışmalarda ölenlerin ikisi de çocuk.





Geçtiğimiz bir yıl boyunca, polis ya da asker araçlarının neden olduğu ölüm sayısı ise üç. Şüpheli bir biçimde askerlik yaparken hayatını kaybeden insan sayısı 10.





İŞ CİNAYETİ SAYISI BİN 736

Geçtiğimiz yıl 474 kadın cinayeti yaşandığı bilgisi de raporda yer alıyor. Ayrıca iş cinayetinde hayatını kaybedenlerin 103’ü kadın, 64’ü çocuk, 99’u mülteci-göçmen. İş cinayetine kurban gidenlerin sayısı toplamda bin 736.





119 GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz yıl gözaltına alınan gazeteci sayısı 119. Bunlardan, 26’sı tutuklandı. Mahkum olan gazeteci, yazar, yayıncı sayısı ise toplam 99. Yaklaşık 250 bin siteye ya da habere erişim engelleme kararı gelirken, sosyal medyada paylaşım yaptığı için gözaltına alınan kişi sayısı 670. Bunlardan 70’i tutuklandı, 20’si içinse mahkumiyet kararı verildi. 2019 yılında mahkum olan akademisyen sayısı ise 134 olarak kayıtlara geçti.





TOPLANTI-GÖSTERİ YAPMAK YASAK

Etkinlik ve eylemlerin yasaklandığı iller ise şöyle: Hakkari, Antep, Tunceli, Şırnak, Mardin, Bitlis, Mersin, İzmir, Batman, Diyarbakır, Iğdır, Van, Düzce, Muş, Kars, Kocaeli, Siirt, Bursa, Urfa, Adana, Aydın, Eskişehir, Ağrı, Hasankeyf. Kentlerin bazılarında birçok kez eylem ve etkinlik yasağı uygulandı. Van’da 21 Kasım 2016 tarihinde başlayan eylem ve etkinlik yasağı kasım ayı itibariyle bin 143 güne uzadı. 212 gösteri veya etkinlik yasaklandı.





Basın açıklaması, etkinlik ve eylemlerde gözaltına alınan sayısı 4bin 591 tutuklanan 115 olarak kayda geçti.