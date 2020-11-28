Türkiye'de 2021'de ödenecek vergi ve cezalara %9.1 zam geldi

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca esnaf ve vatandaş ekonomik krize girerken hükumet her yıl uyguladığı zamlardan taviz vermiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılındaki vergi, harç, cezalara uygulanacak olan zamları açıkladı. Bu kapsamda yeniden değerleme yani zam oranı yüzde 9.11 oldu.







ZAM 2020’NİN SON VERGİ DÖNEMİNDE DE GEÇERLİ





Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmi Gazete’deki ilanında “Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.



