Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 2021'de ödenecek vergi ve cezalara %9.1 zam geldi /28 Kasım 2020 12:17

Türkiye'de 2021'de ödenecek vergi ve cezalara %9.1 zam geldi

AKP hükumeti 2021 yılında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranını belirledi. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yeni yılda vergi, harç ve cezalara yüzde 9.11 oranında zam yapılacak.

SHABER3.COM

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca esnaf ve vatandaş ekonomik krize girerken hükumet her yıl uyguladığı zamlardan taviz vermiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılındaki vergi, harç, cezalara uygulanacak olan zamları açıkladı. Bu kapsamda yeniden değerleme yani zam oranı yüzde 9.11 oldu.

ZAM 2020’NİN SON VERGİ DÖNEMİNDE DE GEÇERLİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmi Gazete’deki ilanında “Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de 2021'de ödenecek vergi ve cezalara %9.1 zam geldi Sonraki Haber >>

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:28:52