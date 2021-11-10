Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 203 yeni can kaybı ve günlük 27 bin 259 vaka /10 Kasım 2021 21:41

Türkiye'de 203 yeni can kaybı ve günlük 27 bin 259 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

CAN KAYBI YİNE ARTTI!

Bakanlığın 9 Kasım verilerine göre, dün 359 bin 560 test yapılmıştı. Dün, 28 bin 662 vaka tespit edilirken, 196 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybında yine artış yaşandı ve 200'ün üzerine çıktı. 

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale,   Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Türkiye'nin 10 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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