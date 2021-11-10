Türkiye'de 203 yeni can kaybı ve günlük 27 bin 259 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.





CAN KAYBI YİNE ARTTI!





Bakanlığın 9 Kasım verilerine göre, dün 359 bin 560 test yapılmıştı. Dün, 28 bin 662 vaka tespit edilirken, 196 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybında yine artış yaşandı ve 200'ün üzerine çıktı.





BAKAN KOCA’DAN UYARI





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar” dedi.



