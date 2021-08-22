Türkiye'de 206 yeni can kaybı ve günlük 18 bin 622 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Son 24 saatte, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi. 13 bin 263 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 206 kişi hayatını kaybetti.





"BEKLEDİĞİMİZ DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞMEDİ"





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün” dedi.





AŞILAMADA SON DURUM





Birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 74.01, ikinci doz ortalaması yüzde 56.55, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 88 milyon 760 bin 525 oldu.





21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ





Bakanlığın 21 Ağustos verilerine göre, dün 282 bin 857 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 351 vaka tespit edilirken, 232 kişi hayatını kaybetmiş ve 13 bin 163 kişi sağlığına kavuşmuştu.





Türkiye'nin 22 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



