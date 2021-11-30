Türkiye'de 207 can kaybı ve 25 bin 216 yeni vaka

Bakanlığın açıkladığı 29 Kasım Pazartesi gününe ait verilere göre, 24 bin 317 vaka tespit edilirken 189 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında artış yaşandı ve 25 bini geçti. Yine can kaybında da artış yaşanarak 207 yurttaş yaşamını yitirdi.





KOCA’DAN AÇIKLAMA





Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun” dedi.