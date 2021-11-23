Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 208 yeni can kaybı ve günlük 28 bin 170 vaka /23 Kasım 2021 21:43

Türkiye'de 208 yeni can kaybı ve günlük 28 bin 170 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız” dedi.

Türkiye'nin 23 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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