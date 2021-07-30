Türkiye'de 21 ilde 63 orman yangını

Türkiye son üç gündür peş peşe gelen yangın haberleri ile sarsılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre son üç günde 21 ilde toplam 63 orman yangını çıktı. Bunlardan 20’si devam ediyor 43’ü ise kontrol altında.





Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin perşembe gecesi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kütahya Emet, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli Derince, Kastamonu Taşköprü, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Hatay İskenderun, Bursa Keleş, İzmir Ödemiş, Diyarbakır Dicle ve Karaman yangınları ile Manisa Soma’daki yangın kontrol altına alındı.



