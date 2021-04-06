Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 211 yeni can kaybı ve 49 bin 584 yeni vaka /06 Nisan 2021 20:20

Türkiye'de 211 yeni can kaybı ve 49 bin 584 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri paylaşıldı. Buna göre virüs nedeniyle 211 kişi daha hayatını kaybederken, 49 bin 584 kişide de virüs tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 211 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 49 bin 584 kişiye vaka, 2 bin 3 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 32 bin 667 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 28 bin 498 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 477

Tabloya göre, toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 477, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475, bugünkü test sayısı 271 bin 547 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 6 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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