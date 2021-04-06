Türkiye'de 211 yeni can kaybı ve 49 bin 584 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 211 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 49 bin 584 kişiye vaka, 2 bin 3 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.





Koronavirüs nedeniyle 32 bin 667 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 28 bin 498 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 477





Tabloya göre, toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 477, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475, bugünkü test sayısı 271 bin 547 olarak kayıtlara geçti.





Türkiye'nin 6 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



