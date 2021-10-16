Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 212 yeni can kaybı ve günlük 28 bin 537 vaka /16 Ekim 2021 20:02

Türkiye'de 212 yeni can kaybı ve günlük 28 bin 537 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan kononavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.

CAN KAYBI ARTTI!

Bakanlığın 15 Ekim verilerine göre, dün 363 bin 536 test yapılmıştı. Dün, 30 bin 694 vaka tespit edilirken, 181 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybı artarak 212'ye yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor” dedi. 

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81.1 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50.5 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Türkiye'nin 16 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  

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