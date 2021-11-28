Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 213 yeni can kaybı ve günlük 21 bin 665 vaka /28 Kasım 2021 20:19

Türkiye'de 213 yeni can kaybı ve günlük 21 bin 665 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi. 20 bin 7 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 213 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın” dedi.

Türkiye'nin 28 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  

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