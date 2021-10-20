Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 214 yeni can kaybı ve günlük 29 bin 760 vaka /20 Ekim 2021 22:15

Türkiye'de 214 yeni can kaybı ve günlük 29 bin 760 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214" ifadelerine yer verdi.

KOCA: NEREDE HATA YAPIYORUZ? 

Koca ardından, vaka tablosunu paylaşarak "Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı" ifadelerine yer verdi.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.  

Türkiye'nin 20 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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