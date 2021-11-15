Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 215 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 852 vaka /15 Kasım 2021 21:38

Türkiye'de 215 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 852 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI VE CAN KAYBI ARTTI!

Bakanlığın 14 Kasım verilerine göre, dün 346 bin 642 test yapılmıştı. Dün, 21 bin 624 vaka tespit edilirken, 189 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 24 bine dayandı. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 215 yurttaş yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN 'ŞANLIURFA' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa’dır. Türkiye ortalamasında ise %80’i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale,   Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Türkiye'nin 15 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  

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