Türkiye'de 216 yeni can kaybı ve günlük 19 bin 320 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti.





CAN KAYBI YİNE REKOR SEVİYEDE!





Bakanlığın 18 Ağustos verilerine göre, dün 295 bin 206 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 944 vaka tespit edilirken, 168 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybı rekor seviyede artarak 216'ya çıktı.





BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart" ifadelerini kullandı.





AŞILAMADA SON DURUM





Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 72.99, ikinci doz ortalaması yüzde 55.50, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 87 milyon 195 bin 574 oldu.





Türkiye'nin 19 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







