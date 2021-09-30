Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 216 yeni can kaybı ve günlük 29 bin 104 vaka /30 Eylül 2021 20:55

Türkiye'de 216 yeni can kaybı ve günlük 29 bin 104 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN KORKUTAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.74, ikinci doz ortalaması yüzde 71.69, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 109 milyon 495 bin 613 oldu.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 29 Eylül verilerine göre, dün 355 bin 442 test yapılmıştı. Dün, 29 bin 386 vaka tespit edilirken, 227 kişi hayatını kaybetmiş ve 31 bin 18 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 30 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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