Türkiye'de 217 yeni can kaybı ve günlük 27 bin 844 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.





BAKAN KOCA’DAN UYARI





Bir haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım” dedi.





DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?





Bakanlığın 22 Eylül verilerine göre, dün 351 bin 655 test yapılmıştı. Dün, 28 bin 168 vaka tespit edilirken, 242 kişi hayatını kaybetmiş ve 23 bin 96 kişi sağlığına kavuşmuştu.





AŞILAMADA SON DURUM





Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 85.69, ikinci doz ortalaması yüzde 69.28, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 106 milyon 893 bin 726 oldu.





Türkiye'nin 23 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







