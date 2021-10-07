Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 217 yeni can kaybı ve günlük 30 bin 19 vaka /07 Ekim 2021 21:32

Türkiye'de 217 yeni can kaybı ve günlük 30 bin 19 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "217 SAYISINI ANLAMAK? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım” dedi. 

DÜN DE 30 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6 Ekim Çarşamba gününe ait verilere göre, 236 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 438 vaka tespit edilmişti. Dün, 358 bin 64 test yapılmış ve 31 bin 413 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 7 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de 217 yeni can kaybı ve günlük 30 bin 19 vaka Sonraki Haber >>

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

İşte TÜGVA yağmasının detayları

İşte TÜGVA yağmasının detayları

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:54