Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 218 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 810 vaka /19 Kasım 2021 21:36

Türkiye'de 218 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 810 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 563 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 18 Kasım Perşembe gününe ait verilere göre, 22 bin 234 vaka tespit edilirken, 226 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 24 bine dayandı!

BAKAN KOCA’DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim” dedi.

Türkiye'nin 19 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de 218 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 810 vaka Sonraki Haber >>

Peker ile ilgili çarpıcı iddia

Peker ile ilgili çarpıcı iddia

Arşivler unutmaz

Arşivler unutmaz

Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi

Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi

Kamp merkezinde dua saati

Kamp merkezinde dua saati

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Bir Nefes ...

Bir Nefes ...

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:36:59