Türkiye'de 223 yeni can kaybı ve günlük 10 bin 174 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Covid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu, 13 bin 864 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.





GÜNLÜK VAKA SAYISI 10 BİNİN ÜZERİNDE





Güncel verilere göre, semptom gösteren 923 hastayla birlikte 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548'e çıktı. Toplam can kayı 44 bin 983’e yükseldi.





16 Mayıs verilerine göre, 202 bin 243 test yapılırken semptom gösteren 920 hastayla birlikte 10 bin 512 yeni vaka tespit edilmişti. 223 kişi hayatını kaybederken 14 bin 418 kişi de sağlığına kavuşmuştu.





YOĞUN BAKIMDA SON DURUM





Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 326 olduğu açıklandı.





Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7 olarak duyuruldu.





Türkiye'nin 17 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







