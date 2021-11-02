Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 224 yeni can kaybı ve günlük 29 bin 796 vaka /02 Kasım 2021 21:47

Türkiye'de 224 yeni can kaybı ve günlük 29 bin 796 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA VE CAN KAYBINDA BÜYÜK ARTIŞ!

Bakanlığın açıkladığı 1 Kasım pazartesi gününün verilerine göre, 28 bin 678 vaka tespit edilirken 217 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında artış yaşanarak 30 bine dayandı. Yine can kaybı da artarak 224'e çıktı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90’a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz!” dedi. 

Türkiye'nin 2 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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