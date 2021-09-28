Türkiye'de 229 yeni can kaybı ve günlük 28 bin 892 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.





Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Eylül Pazartesi gününün verilerine göre, 27 bin 188 vaka tespit edilirken 206 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 29 bine dayandı. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 239'a çıktı.





BAKAN KOCA’DAN UYARI





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!” dedi.









Türkiye'nin 28 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







