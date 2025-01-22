Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 23 yıldır suçunu kabul eden tek kişi var o da Türk değil! /22 Ocak 2025 21:54

Türkiye'de 23 yıldır suçunu kabul eden tek kişi var o da Türk değil!

Bolu'da Kartalkaya'da meydana gelen yangında 76 vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'de kronikleşen bir sorun yeniden gündem oldu. 23 yıldır yaşanan toplumsal olaylarda istifa mekanizması askıya alınırken Bolu olayında da kimse istifa etmedi. Bolu'da yaşanan son olayın ardından akıllara; 10 yıl önce İzmit Körfez geçişi asma köprüsünde halatın kopmasından kendisini sorumlu tutan Japon mühendisin intiharı geldi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde resmi rakamlara göre; 53 bin 537 vatandaş hayatını kaybederken 107 binin üzerinde vatandaş yaralandı.  

Bölgede yaşanan deprem felaketinin ardından devlette hiçbir sorumlu istifa etmemişti.

Son olarak Bolu Kartalkaya'da 76 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 1 gün ulusal yas ilan edilen yangın faciasının ardından hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun sorumlusu istifa etmedi.

Ayrıca Bolu Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı birbirlerine yetki hatırlatması yaptı. Ancak iki kurumdan da herhangi bir istifa gelmedi.

SADECE BİR JAPON KABUL ETTİ

Bu sorumluluk almama durumu akıllara İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nde yaşanan olayı akıllara getirdi.

Son 23 yıldır hatasını ve sorumluluğunu kabul eden tek kişi 23 Mart 2015'te 'Catwalk' olarak bilinen halatın kopmasından kendisini sorumlu tutan ve 51 yaşında bilek ve boğazını keserek intihar eden Kishi Ryoichi olmuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul-İzmir karayolu arasındaki yolculuğu 3.5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol projesinin en önemli geçiş noktası İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü’nde kedi yolu olarak bilinen halat koptu.

Halatın kopmasından kendisini sorumlu tutan 51 yaşındaki Japon mühendis Kishi Ryoichi, “Sorumlu benim” notu bırakarak intihar etti.

Cesedi şirketine ait Altınova’daki lojmanın yanındaki mezarlık girişinde bulunan Ryoichi’nin, boğazını ve bileklerini keserek yaşamına son verdiği belirlendi.

Bir maket bıçağı kullanarak hayatına son veren Ryoich’in geride bıraktığı Japonca notta “Bu hata benim mesleki ve normal hayatıma son verir. Bu iş benim ve ülkemin gururuydu. Bu hatadan kimse sorumlu değil” yazdığı belirtildi. Kishi Ryoichi’nin asma köprüler konusunda dünyanın sayılı uzmanlarından biri olduğu belirtildi.
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