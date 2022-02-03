Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 233 can kaybı ve 107 bin 530 yeni vaka /03 Şubat 2022 19:47

Türkiye'de 233 can kaybı ve 107 bin 530 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 Covid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" ifadelerine yer verdi.

DÜN 217 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 2 Şubat Çarşamba gününe ait verilere göre, 110 bin 682 vaka tespit edilirken 217 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 457 bin 885 test yapılmış ve 86 bin 671 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 3 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 
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