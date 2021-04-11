Türkiye'de 237 yeni can kaybı ve günlük 50 bin 679 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 237 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 50 bin 678 kişiye vaka, 2 bin 548 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.





Koronavirüs nedeniyle 33 bin 939 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 30 bin 194 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 824





Tabloya göre, toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 824, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411, bugünkü test sayısı 294 bin 274 olarak kayıtlara geçti.





Türkiye'nin 11 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



