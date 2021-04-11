Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 237 yeni can kaybı ve günlük 50 bin 679 vaka /11 Nisan 2021 19:38

Türkiye'de 237 yeni can kaybı ve günlük 50 bin 679 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre 237 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 50 bin 679 kişide de virüs görüldü.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 237 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 50 bin 678 kişiye vaka, 2 bin 548 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 33 bin 939 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 30 bin 194 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 824

Tabloya göre, toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 824, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411, bugünkü test sayısı 294 bin 274 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 11 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de 237 yeni can kaybı ve günlük 50 bin 679 vaka Sonraki Haber >>

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz

Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:03:31