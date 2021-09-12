Türkiye'de 243 yeni can kaybı ve günlük 25 bin 616 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Son 24 saatte, 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 616 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 243 kişi hayatını kaybetti.





BAKAN KOCA'DAN UYARI





Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "“BANA BİR ŞEY OLMAZ!” Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara “Bana bir şey olmaz.” ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" dedi.





Türkiye'nin 12 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







