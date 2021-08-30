Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 245 yeni can kaybı ve günlük 19 bin 557 vaka /30 Ağustos 2021 21:41

Türkiye'de 245 yeni can kaybı ve günlük 19 bin 557 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı, 30 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 30 ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.

KOCA: BAŞARABİLİRİZ

Sağlık Bakanı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!"

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.


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