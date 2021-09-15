Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 248 yeni can kaybı ve günlük 28 bin 224 vaka /15 Eylül 2021 21:42

Türkiye'de 248 yeni can kaybı ve günlük 28 bin 224 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 30 BİNE DAYANDI!

Bakanlığın 14 Eylül verilerine göre, dün 334 bin 535 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 802 vaka tespit edilirken, 276 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı rekor artışla 30 bine dayandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir" ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 84.02, ikinci doz ortalaması yüzde 66.35, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 103 milyon 526 bin 811 oldu.

Türkiye'nin 15 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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