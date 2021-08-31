Türkiye'de 252 yeni can kaybı ve günlük 21 bin 893 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.





VAKA VE CAN KAYBINDA BÜYÜK ARTIŞ!





Bakanlığın 30 Ağustos verilerine göre, dün 19 bin 557 vaka tespit edilirken, 245 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında büyük bir artış yaşandı ve 22 bine dayandı. Yine can kaybı da yükselerek 250'nin üzerine çıktı.





KOCA: YARIN SAĞDUYULU BİR BAŞLANGIÇ YAPALIM





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "FARZ EDİN Kİ bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım" ifadelerini kullandı.





AŞILAMADA SON DURUM





En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1’inci doz aşı yapılma oranı yüzde 77.77, 2’nci doz aşı yapılma oranı yüzde 59,75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 48 milyon 271 bin 65, 2’nci dozda 37 milyon 89 bin 601 ve 3’üncü dozda 8 milyon 549 bin 712 olmak üzere toplam 94 milyon 167 bin 554 aşı uygulandı.





En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt oldu.





Türkiye'nin 31 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: