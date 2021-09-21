Türkiye'de 260 yeni can kaybı ve günlük 29 bin 338 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.





VAKA SAYISI VE CAN KAYBINDA KORKUTAN ARTIŞ!





Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 20 Eylül Pazartesi gününe ait verilere göre, 27 bin 688 vaka tespit edilirken, 231 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı 30 bine dayandı. Yine can kaybı da artarak 260'a çıktı.





BAKAN KOCA’DAN UYARI





Bir haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz” dedi.





TABLO DEĞİŞTİ





Bakan Fahrettin Koca, dün, günlük tablonun değiştiğini belirterek, “İl bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik” ifadelerini kullanmıştı.





Türkiye'nin 21 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







