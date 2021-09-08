Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 262 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 914 vaka /08 Eylül 2021 21:35

Türkiye'de 262 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 914 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 24 BİN SINIRINDA

Bakanlığın 7 Eylül verilerine göre, dün 304 bin 864 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 638 vaka tespit edilirken, 274 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı 24 bine dayandı!

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz" ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 81.60, ikinci doz ortalaması yüzde 63.31, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 99 milyon 582 bin 607 oldu.

Türkiye'nin 8 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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