Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 264 can kaybı ve 98 bin 602 yeni vaka /10 Şubat 2022 20:13

Türkiye'de 264 can kaybı ve 98 bin 602 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Türkiye'de bugün (10 Şubat perşembe) 450.044 kişiye koronavirüs testi yapıldı ve 98 bin 602 kişinin tespi pozitif çıktı. Virüs nedeniyle yaşanan can kayı ise 264 oldu.

Açıklanan verilere göre 87 bin 932 kişi ise virüsü atlatarak sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise paylaştığı günlük vaka tablosuyla birlikte şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım."

İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu:

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