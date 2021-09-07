Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 274 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 638 vaka /07 Eylül 2021 21:32

Türkiye'de 274 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 638 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verİleri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISINDA ENDİŞE VEREN ARTIŞ!

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6 Eylül Pazartesi gününün verilerine göre, 20 bin 962 vaka tespit edilirken, 271 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı 24 bine dayandı, can kaybı da artarak 274'e yükseldi!

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 7 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de 274 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 638 vaka Sonraki Haber >>

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

YANGIN VAR!

YANGIN VAR!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:48:54