Türkiye'de 274 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 638 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.





VAKA SAYISINDA ENDİŞE VEREN ARTIŞ!





Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6 Eylül Pazartesi gününün verilerine göre, 20 bin 962 vaka tespit edilirken, 271 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı 24 bine dayandı, can kaybı da artarak 274'e yükseldi!





BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 7 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







