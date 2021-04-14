Türkiye'de 279 yeni can kaybı ve günlük 62 binden fazla vaka var

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, 14 Nisan itibariyle Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu aştı.





Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Covid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta sayısı 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.





Türkiye’de şu ana kadar yapılan test sayısı 42 milyon 509 bin 905’e, toplam vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557’e, toplam can kaybı da 34 bin 734’e çıktı.





Türkiye'nin 14 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



