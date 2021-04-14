Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 279 yeni can kaybı ve günlük 62 binden fazla vaka var /14 Nisan 2021 21:40

Türkiye'de 279 yeni can kaybı ve günlük 62 binden fazla vaka var

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre 279 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 62 bin 797 kişide ise virüs görüldü.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, 14 Nisan itibariyle Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu aştı.

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Covid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.

Türkiye’de şu ana kadar yapılan test sayısı 42 milyon 509 bin 905’e, toplam vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557’e, toplam can kaybı da 34 bin 734’e çıktı.

Türkiye'nin 14 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de 279 yeni can kaybı ve günlük 62 binden fazla... Sonraki Haber >>

Skandal işçi alımı

Skandal işçi alımı

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:35:15