Türkiye'de 283 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 496 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.





KOCA: KAYIPLARIN SADECE YÜZDE 10’A YAKINI TAM AŞILI





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "VAKA TABLOLARI ve AŞI: yüzde 78’imiz tek, yüzde 60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece yüzde 10’a yakını tam aşılı" ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 2 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



