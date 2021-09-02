Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 283 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 496 vaka /02 Eylül 2021 22:05

Türkiye'de 283 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 496 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

KOCA: KAYIPLARIN SADECE YÜZDE 10’A YAKINI TAM AŞILI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "VAKA TABLOLARI ve AŞI: yüzde 78’imiz tek, yüzde 60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece yüzde 10’a yakını tam aşılı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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