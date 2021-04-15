Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 297 yeni can kaybı ve günlük 61 binden fazla vaka var /15 Nisan 2021 21:46

Türkiye'de 297 yeni can kaybı ve günlük 61 binden fazla vaka var

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre 297 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybederken 61 bin 400 kişide ise virüs görüldü.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, 15 Nisan itibarıyla Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 100 bine dayandı.

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 80 oldu, 54 bin 894 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi.

Türkiye’de şu ana kadar yapılan test sayısı 42 milyon 828 bin 122’ye, toplam vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957’ye, toplam can kaybı da 35 bin 31’e çıktı.

Türkiye'nin 15 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de 297 yeni can kaybı ve günlük 61 binden fazla... Sonraki Haber >>

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Skandal işçi alımı

Skandal işçi alımı

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:55:23