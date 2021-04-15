Türkiye'de 297 yeni can kaybı ve günlük 61 binden fazla vaka var

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, 15 Nisan itibarıyla Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 100 bine dayandı.





Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta 3 bin 80 oldu, 54 bin 894 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi.





Türkiye’de şu ana kadar yapılan test sayısı 42 milyon 828 bin 122’ye, toplam vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957’ye, toplam can kaybı da 35 bin 31’e çıktı.





Türkiye'nin 15 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



