Türkiye'de 2'nci dalga başladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.178 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.





Salgında toplam ölü sayısı 5 bin 784'e, vak'a sayısı 236 bin 112'ye yükseldi.





RİSKLER YENİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR





Sağlık Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayımız dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54 bin. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."



