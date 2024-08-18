Türkiye'de 3,7 milyon aile sosyal yardımla yaşıyor

Aile Bakanlığı’ndan düzenli sosyal yardım alan hane sayısı belli oldu. Veriler, yoksulluk tablosunu bir kez daha gözler önüne serdi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ocak-Haziran 2024 döneminde düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısını paylaştı.



Bakanlığın verilerine göre, “Türkiye’nin uçuşa geçeceği” iddia edilen 2018 yılı itibarıyla yoksulluk uçtu. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre 2018 yılında 2 milyon 588 bin 969 olan düzenli sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı, 2024 yılının ilk yarısında 3 milyon 786 bin 109’a kadar çıktı.



Düzenli sosyal yardımlardan yararlandırılan hane sayısında yıllar itibarıyla yaşanan değişim ise şöyle:



2018: 2 milyon 588 bin 969



2019: 2 milyon 501 bin 106



2020: 2 milyon 450 bin 80



2021: 2 milyon 476 bin 457



2022: 3 milyon 780 bin 424



2023: 4 milyon 444 bin 73



2024 (Ocak-Haziran): 3 milyon 786 bin 109



Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra, elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısında da çarpıcı artış yaşandı. 2019 yılında 2 milyon 420 bin 915 olan elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısı, Haziran 2024 itibarıyla kayıtlara, 3 milyon 687 bin 498 olarak geçti.