Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 346 can kaybı ve 61 bin 28 yeni vaka /20 Nisan 2021 21:36

Türkiye'de 346 can kaybı ve 61 bin 28 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan kronavirüs verileri açıklandı. Buna göre 346 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 61 bin 28 kişide ise virüs görüldü.

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Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Kısmi kapanmaya rağmen Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayısı düşmüyor. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 400 bine dayandı. 

Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. 346 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu, 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinden bu yana en yüksek ölüm bildirilmiş oldu.

Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.

Türkiye’de şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 44 milyon 409 bin 756’ya, toplam vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624’e, toplam can kaybı da 36 bin 613’ye çıktı.

Türkiye'nin 20 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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