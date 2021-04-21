Türkiye'de 362 kişi daha hayatını kaybetti, 61.967 yeni vaka var

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti.





Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 932 oldu.





Son 24 saatte 52 bin 213 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 728 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591, vefat sayısı 36 bin 975, ağır hasta sayısı 3 bin 398 oldu.





Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





Güncel koronavirüs tablosu şöyle:



