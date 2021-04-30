Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 394 yeni can kaybı ve günlük 31 bin 891 vaka /30 Nisan 2021 21:50

Türkiye'de 394 yeni can kaybı ve günlük 31 bin 891 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 800 bin geçti. Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Covid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 534 oldu, 68 bin 183 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.

Türkiye'nin 30 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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