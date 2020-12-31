Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı /31 Aralık 2020 18:36

Türkiye'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

Yılbaşı için yayımlanan genelgeye göre; bakkal, market, kasap, manav gibi işyerlerini kısıtlama sürecinde belirlenen saat aralıklarında hizmet verebilecek. Yasak boyunca işletmeler saat 10.00'da açılacak ve 17.00'de kapanacak.

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Yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; sokağa çıkma yasağı sürecinde marketler belirli saatlerde hizmet verebilecek. Bu akşam saat 21.00’dan sonra 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 80 saat sürecek yasak öncesi bakkal ve marketler saat 20.00’ye kadar açık olacak.

Yılbaşı öncesi alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar, saat 10.00'da açılan bakkal ve market gibi işletmelerden 20.00'ye kadar hizmet alabilece

Yılbaşı yasağında bakkallar belirli saatlerde açık olacak
Cuma, cumartesi ve pazar günü boyunca sürecek sokağa çıkma yasağında bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar belirli saatlerde hizmet verebilecek. Yasak boyunca işletmeler saat 10.00'da açılacak ve 17.00'de kapanacak. Ayrıca yasak boyunca alkol satışı yapılmayacak.

Alkol satılmayacak
 İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yer alan "31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak" paragraf, yılbaşında da alkol satışı yapılmayacağını belirtti.

Bakanlığın daha önce yolladığı genelgeye göre; Sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak. Cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkallardan alkollü içki alınamayacak. Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı olmak zorunda.


Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.
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