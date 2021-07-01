Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 42 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 288 vaka /01 Temmuz 2021 21:56

Türkiye'de 42 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 288 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 537 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, semptom gösteren 462 hastayla birlikte 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940’a çıktı. Can kaybı da 42 artarak 49 bin 774’e yükseldi.

Bugün, 6 bin 219 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 300 bin 504’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısı 706, hastalardaki zatürre oranı da yüzde 3.7 oldu.

TEST SAYISI DÜŞTÜ
Bakanlığın 30 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 522 hastayla birlikte 5 bin 496 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 45 kişi hayatını kaybederken 7 bin 191 kişi de sağlığına kavuşmuştu. Yine dün 228 bin 163 test yapılmıştı. Bugün ise test sayısı düştü.

Türkiye'nin 1 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 

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