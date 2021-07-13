Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 46 yeni can kaybı ve günlük 6 bin 285 vaka /13 Temmuz 2021 21:37

Türkiye'de 46 yeni can kaybı ve günlük 6 bin 285 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım" ifadelerine yer verdi.

VAKA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR!

12 Temmuz'da son 24 saatte 227 bin 273 Covid-19 testi yapılmış, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Bugün ise vaka sayısındaki artış devam ederek 6 bin 285'e yükseldi. Yine dün, 49 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 506 oldu.

Türkiye'nin 13 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 

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