Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 49 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 404 vaka /12 Temmuz 2021 22:10

Türkiye'de 49 yeni can kaybı ve günlük 5 bin 404 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Yeni tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75’inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun” dedi.

VAKA VE VEFAT SAYISI ARTTI!

Bakanlığın 11 Temmuz verilerine göre, 222 bin 68 test yapılmıştı. Dün, 5 bin 261 vaka tespit edilirken, 37 kişi hayatını kaybetmişti Bugün ise vaka sayısı artarak 5 bin 404'e yükseldi. Yine vefat sayısı da artarak 49 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 61.16, ikinci doz ortalaması yüzde 28.26, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 58 milyon 594 bin 137 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller;  Ağrı, Bingöl, Şırnak, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis.

Türkiye'nin 12 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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